Rusiya regionda yaranan hazırkı situasiya nəzərə alınaraq, ATƏT-in KİV azadlığı üzrə nümayəndəsinin mandatına yenidən baxılmasını zəruri sayır.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu bu gün Rusiyanın ATƏT Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin və Rusiya Federasiyası Şurasının üzvü Nikolay Juravlev bildirib.

N. Juravlev ATƏT PA-nın KİV azadlığı üzrə yeni nümayəndənin seçiminə məsuliyyətlə yanaşmağa da çağırıb.

