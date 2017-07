"Barselona" Futbol klubunun hücumçusu Lionel Messi klubla yeni müqavilə bağlayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə "The Times" qəzeti xəbər verib.

Müqavilə 2021-ci ilin 30 iyununadək nəzərdə tutulub. Yeni müqavilə ilə Messi həftəyə 1 milyon funt sterlinq qazanacaq.

