Neft Daşlarında İNTİHAR: Dəstə rəisi özünü öldürdü

Bu gün Neft Daşlarında intihar hadisəsi qeydə alınıb.



Milli.Az-ın ARDNŞ-in saytına istinadən verdiyi məlumata görə, səhər saat 8.15 radələrində Neft Daşlarında Geofizika-Geologiya idarəsinin Neft Daşları mədən geofizika ekspedisiyası nəzarət-interpretasiya dəstəsinin rəisi (geoloq) 1961-ci il təvəllüdlü Vəliyev Məmməd Şəmistan oğlu naməlum səbəblərdən özünü 9 mərtəbəli yataqxananın 9-cu mərtəbəsindəki otağından atıb və nəticədə dünyasını dəyişib.



Hadisə ilə bağlı təcili olaraq müvafiq orqanlara məlumat verilib, araşdırma aparılır.

Milli.Az

