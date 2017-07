Kristin Muttonen yenidən ATƏT Parlament Assambleyasının (ATƏT PA) sədri seçilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə qərar bu gün ATƏT PA-nın Minskdə keçirilən 26-cı sessiyasında qəbul edilib.

Avstriyalı deputat 2016-cı ilin ortalarından ATƏT PA-ya rəhbərlik edir.

