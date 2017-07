"Bayern Munich"in müdafiəçisi Coşua Kimmix "Barcelona"nın maraq dairəsinə düşüb.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, katalonlar Ektor Belyerinin transferi məsələsində uğursuzluğa məruz qaldıqdan sonra alman futbolçunu izləməyə başlayıb. Transfer siyahısında Cibril Sidibe (Monaco), Nelson Semedo (Benfica), Alvaro Odriosola (Real Soceidad) və Joao Kanselo (Valencia) da daxildir. "Barcelona" yaxın günlərdə bu futbolçulardan biri və ya bir neçəsi ilə danışıqlara başlaya bilər.

Milli.Az

