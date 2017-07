ABŞ-ın Kaliforniya ştatında 90 uşaq da daxil olmaqla, 150-ə qədər insanın olduğu uşaq düşərgəsi meşə yanğınlarının əhatəsində qalıb.

Yanğın dünən günün ikinci hissəsində Santa Barbara dairəsində başlayıb.

Meşə yanğınlarının əhatəsində qalan 150 nəfər evakuasiya edilmələrini gözləyir. Yerli yanğın xidmətinin rəisi Deyv Zaniboni yanğının tam nəzarətdən çıxdığını bildirib.

