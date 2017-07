Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin zabiti Ramil Səfərov ikinci dəfə ata olması barədə xəbər vermişdik. Lent.az xəbər verir ki, bir qız atası olan zabitin bu dəfə oğlu dünyaya gəlib və onun yeni doğulmuş körpəsi ilə fotosu sosial şəbəkədə yayılıb.

R.Səfərov 2012-ci il oktyabrın 9-da ailə həyatı qurub.

