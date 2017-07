Almaniyanın "Şpiqel" qəzeti alman əsgərlərinin bu gün günortadan sonra Türkiyədən geri çəkilməyə başlayacağını yazıb.

Məlumatda həmçinin Almaniya Hava Qüvvələrinə aid texnikanın İncirlikdən İordaniyadakı hərbi bazaya aparılacağı da qeyd olunub.

Qeyd edək ki, Almaniya bundan öncə İncirlikdəki 260 hərbçisinin və "Tornado" təyyarələrinin çıxarılması barədə qərar qəbul etmişdi.

