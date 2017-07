Bakıda falçının əməllərindən zərər çəkən şəxs polisə müraciət edib. Lent.az xəbər verir ki, Nərimanov rayon sakini, 1969-cu il təvəllüdlü Aybəniz Mustafayeva polisə müraciət edərək bildirib ki, tanımadığı 40-45 yaşlı qadın ona fal açmaq üçün qızıl bilərzik, üzük və sırğalarını alıb. Lakin həmin qadın qızılları da götürərək aradan çıxıb.

Araşdırma aparılır.

