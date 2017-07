Fenomen Ronaldonun oğlu "yəhudi Olimpiya oyunları"nda

"Fenomen" Ronaldonun oğlu 17 yaşlı oğlu Ronaldo Nazario de Lima İsraildə keçiriləcək Makkabiadada iştirak edəcək.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, əfsanəvi futbolçu İnstagram səhifəsindən etdiyi paylaşımla oğluna dəstək olub.

"Bu, Braziliyanı Makkabiadada təmsil edəcək komandamızdır. Oğlum Ronaldın U-18 yığmasına salınmasına görə xüsusən şadam. Uşaqlar, sizə uğurlar" - Ronaldo yazıb.

Makkabiada Olimpiya oyunları tipində idman turniri olub 4 ildən bir keçrillir. Bəzən onu "yəhudi Olimpiya oyunları" da adlandırırlar. Eyni zamanda burda etnik yəhudi olmayan, amma iudazimə simpatiyası olan idmançılar iştirak edirlər. "Fenomen"in oğlu və keçmiş rəfiqəsi Milena da bu kateqoriyaya aiddir. Onlar yəhudilərin San Pauloda təsis etdiyi "Hebraica" klubunun üzvləridir. Klubun rəsmisi Avi Qeldberq isə həm də Makkabiadanın təşkilat komitəsinə daxildir. 2017-ci ildə bu turnirdə 80 ölkədən 10 mindən çox atletin mübarizə aparacağı gözlənilir.

Milli.Az

