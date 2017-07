Milli komandamızın üzvü Dmitri Nazarov ağır zədə alıb. Fanat.Az xəbər verir ki, bu barədə futbolçunun çıxış etdiyi "Aue" klubunun rəsmi "Twitter" hesabı məlumat yayıb.

Nazarov zədə səbəbindən komandasının Avstriyadakı təlim-məşq toplanışını yarımçıq qoyaraq Almaniyaya dönüb. Klub "Twitter"dəqn "Tez sağal, Dima" sözlərini paylaşıb.

Fanat.Az

