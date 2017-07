Bakı. 9 iyul. REPORT.AZ/ Sabah səhər saatlarından etibarən sonuncu lay asfalt-beton örtüyünün döşənməsi ilə əlaqədar olaraq Binəqədi-Novxanı yolunda hərəkət məhdudlaşdırılacaq.

"Report" "Azəravtoyol" ASC-yə istinadən xəbər verir ki, məhdudlaşdırma işlər bitənədək tətbiq ediləcək. Sürücülər alternativ olaraq Masazır-Novxanı yolundan istifadə edə bilərlər.

"Azəravtoyol" ASC yarana biləcək müvəqqəti narahatlığa görə vətəndaşlardan üzr istəyir.



