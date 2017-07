Almaniya kansleri Angela Merkel müstəqil Kürdüstanın yaranmasının tərəfdarı olmadığını bildirib.

Almaniyanın Hamburq şəhərində keçirilən G20 sammitindən sonra vəziyyəti müzakirə edən Almaniya kansleri Merkel mətbuat mənsublarının Kürdüstanla bağlı sualına cavab verib.

"İraqın bütövlüyü daxilində kürd bölgəsinin tərəfdarıyam", - Merkel bildirib.

