ABŞ Prezidenti Donald Tramp Almaniyanın Hamburq şəhərindəki G20 sammiti ilə bağlı təəssüratlarını sosial şəbəkə istifadəçiləri ilə paylaşıb.

Milli.Az axar.az-a istinadən bildirir ki, prezident bu barədə şəxsi Tvitter hesabında yazıb.

"G20 sammiti çox yaxşı keçdi. ABŞ bəzi ticarətlə bağlı razılaşmalara yenidən baxmalıdır. Tezliklə bunu həyata keçirəcəyik", - Ağ Ev rəhbəri bildirib.

