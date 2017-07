ABŞ-da maraqlı olay yaşanıb. Belə ki, 19 yaşlı bir qadın ayrıldığı sevgilisinin maşınını yandırmaq istəyib.

Publika.az xəbər verir ki, olduqca rahat şəkildə maşına yaxınlaşan qadın baqajı açıb və avtomobilə od vurub. Lakin hadisədən sonra məlum olub ki, qadının yandırdığı maşın eks-sevgilisinin yox, bir yerdə yaşadığı şəxsin imiş. Gənc qadın polis tərəfindən tutularaq həbs olunub.

