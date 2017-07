İraqın Baş naziri Heydər əl-Abadi Mosula gedərək İraq hərbi qüvvələrini İŞİD terror təşkilatı üzərində qazandığı qələbəyə görə təbrik edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Mosul terrorçulardan tamamilə azad edilsə də, hələ bəzi nöqtələrdə gizlənmiş terrorçular qalıb.

Qruplaşma Mosulun qədim şəhər adlanan kiçik hissəsinə nəzarət edir.

Sübhan / METBUAT.az

