İraqın baş naziri Heydər Əl-abadi Mosul şəhərində gəlib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu haqda Reyter agentliyinə istinadən xəbər verir.

Baş nazir İŞİD üzərində qələbə münasibəti silahlı qüvvələri ilə də təbrik edib.

Qeyd edək ki, bu gün İraq ordusunun terrorla mübarizə bölmələrinin döyüşçüləri Mosulun tarixi hissəsində Dəclə çayının sahilində İraqın dövlət bayrağını qaldırıblar.

Milli.Az

