Bu ölkədə 400 adamın 947 milyard dolları var

Dünyanın ikinci ən böyük iqtisadiyyatına sahib olan Çində milyarderlərin siyahısı açıqlanıb.

Milli.Az xəbər verir ki, 400 varlı çinlinin birgə sərvətinin həcmi 947 milyard dollardır. Bu da 2015-ci illə müqayisədə 14 faiz artım deməkdir.

2016-cı ildə siyahıya daha 68 yeni iş adamı əlavə olunub. Bundan əlavə 400 nəfərin arasında 27 milyarder qadın var. Onlardan ən gənci 35 yaşlı Yan Xuyandır. Hansı ki həm də 7 milyard dollar sərvəti ilə Çinin ən zəngin qadınıdır. Siyahıda ən yaşlı iş adamı 75 yaşlı Çan Layvadır.

O ki qaldı varlı çinlilərin harada yaşamasına, onlardan 18 nəfəri Pekində, 12-si Şanxayda, 11-i Şençjendə, 8-i Quançjouda yaşayır. Ümumiyyətlə isə milyarderlərin əksəriyyəti Çinin sahil rayonlarında məskunlaşıb.

Çinin ən varlı iş adamı isə 33 milyard dollar sərvəti ilə Van Szyanlindir.

O daşınmaz əmlak milyarderidir./publika.az

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.