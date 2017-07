Xərçəngin 4 mühüm əlaməti

1. Naməlum səbəbdən arıqlama: bir çox insan pəhriz etmədən arıqladığı üçün xoşbəxt olur, ancaq açıqlanmayan çəki itkisi (təxminən 5 kilo) və ya ani iştah itkisi xərçəngin ən geniş yayılmış əlamətlərinin başında gəlir. Bu əlamət xüsusən, mədəaltı vəzi, mədə, boğaz və ya ağciyər xərçəngində müşahidə edilir.

2. Orqanizmdə şişkinlik əmələ gəlməsi və ya dərinin sərtləşməsi: döş xərçəngi müxtəlif xərçəng növlərinin təzahürüdür. Bunlar xərçəngin erkən əlaməti olduğu kimi, xərçəngin son fazasına da işarə edə bilər.

3. Artan yorğunluq: daha əvvəl heç ehtiyac hiss etmədiyiniz qədər yorğunsunuzsa, gündə 3-4 saat dincəlmədən dayana bilmirsinizsə, bu əhəmiyyətli bir xərçəng əlaməti ola bilər.

Milli.Az deyerler.org-a istinadən bildirir ki, xüsusilə qan təzyiqinin azalması bütün xərçəng növləri və leykemiya təzahürüdür. Yorğunluq bundan əlavə, qanazlığı, yuxu nizamsızlığı, ürək problemləri və şəkər, iltihablı oynaq xəstəliklərindən də qaynaqlana bilər.

4. Dəridə sağalmayan yaralar və ya dəridə dəyişiklik: dəridə yaranan asimmetrik ləkələr, ləkələrin qeyri-adi rənglərdə yaranması və ya ləkələrin orta hesabla bir pozandan daha böyük bir sahə tutması, dəri xərçənginin ən ölümcül forması olan melanomanın təzahürüdür.

