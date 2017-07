Bakıda şəhid bulağı söküldü – FOTO - YENİLƏNİB

19:18

Bulaq, həqiqətən, sökülüb.

Səbəbini öyrənmək üçün cəhd etsək, də heç bir nəticə əldə edə bilmədik. Müxbirimiz obyekt əməkdaşları tərəfindən təzyiqə və təhqirə məruz qaldı. Milli.Az oxu.az-a istinadən bildirir ki, özünü Haci kimi təqdim edən obyekt əməkdaşı, bulağın sökülməsi və yerində obyektin tikintisi üçün heç kimdən icazə almadıqlarını, bütün bu işləri özbaşına həyata keçirtdiklərini bildirdi.

Məsələ ilə bağlı artıq hüquq-mühafizə orqanlarına müraciət edilib.

Hadisəni gündəmdə saxlayacağıq.

18:00

Yasamalda "Şəhid bulağı" sökülərək, yerində kababxana-pivəxana açılıb.

Milli.Az oxu.az-a istinadən bildirir ki, özügedən ərazi Yeni Yasamalda - Talıblı və Şərifzadə küçələrinin kəsişməsində yerləşir.

Məlumatda qeyd edilir ki, həmin ərazidə Qarabağ döyüşlərində qəhrəmancasına həlak olmuş şəhid Allahverdiyev Məhəmməd Şurulla oğlunun xatirəsinə bulaq kompleksi ucaldılmışdı. Bir müddət əvvəl ərazinin bir hissəsi zəbt edilərək, "Qarabağ" adlı kababxana açılıb, eyni zamanda, mal əti satışı ilə məşğul olmağa başlanılıb.

May ayının sonlarında şəhidin adına olan bulaq bir gecə içərisində sökülüb, yerinə masalar düzülərək ərazi kababxananın tərkibinə qatılıb.

"Ərazidə yaşayan qonşuların dəfələrlə irad bildirməsinə baxmayaraq, sahibkar və orada çalışanlar insanları hədələyir, onlarla aqressiv davranırlar", - şikayətçilərdən biri redaksiyamıza yazdığı məktubunda qeyd edir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.