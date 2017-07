Səcdələr arası təkbir deyildiyi zaman əlləri qaldırmaq haram deyil, lakin sünnəyə daha uyğun olan namazın dörd yerində təkbir edərkən, yəni "Allahu Əkbər" deyərkən əlləri qaldırmaqdır.

Milli.Az zikr.az-a istinadən bildirir ki, Peyğəmbər (salləllahu aleyhi və səlləm) dörd yerdə əl ilə təkbir etmişdir.

Milli.Az

