İraqın ikinci böyük şəhəri Mosul İŞİD terror təşkilatından tam azad edilib.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu bu gün Mosula səfər edən İraq baş naziri Haydar əl-İbadi bəyan edib.

İraq baş naziri qələbə münasibəti ilə əsgərləri və xalqı təbrik edib.

Bununla da Mosulun İŞİD terrorçularından azad edilməsi əməliyyatı 265 gün sonra başa çatıb.

Milli.Az

