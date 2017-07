Argentinalı model Florensiya Tesuro "Veles Sarsfild" klubunun pərəstişkarıdır.

Milli.Az El Mundo-ya istinadən bildirir ki, ölkə mediası onu "Veles"in ən gözəl fanatı adlandırır.

Milli.Az

