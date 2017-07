Lənkəranda yol polisi vətəndaşın həyatını belə xilas etdi - VİDEO

Lənkəranda yol polisi əməkdaşları xəstə sərnişinin həyatını xilas ediblər.

Milli.Az xezerxeber.az-a istinadən bildirir ki, rayonun Şirinsu kənd sakini Ruslan İbadlı idarə etdiyi minik avtomobili ilə ürək çatışmazlığından əziyyət çəkən və ağır vəziyyətdə olan xəstəni xəstəxanaya aparırmış. Lakin maşında nasazlıq yarandığından xəstəni ünvana -tibb müəssisəsinə çatdıra bilməyib. Bu zaman O, yoldan keçən polis əməkdaşını yardıma çağırıb.

Baş inspektor, leytenant Mirxəyal Hüseynov yanındakı əməkdaşla birgə xəstəni digər avtomobildən götürərək xidməti maşına əyləşdirib. Sonra isə Lənkəran rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırıb.

Həkimlər bildiriblər ki, xəstəyə vaxtında yardım göstərilməsəydi, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayacaqdı.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.