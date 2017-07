Yaxın gələcəkdə yox olma təhlükəsi ilə üz-üzə qalan yerlər - FOTO

Günü-gündən istiləşən hava şəraiti buzların sürətlə əriməsinə səbəb olur. Əgər bu iqlim dəyişikliyi davam edərsə, cənnət kimi gördüyümüz bəzi yerlər gələcəkdə yox olacaqlar.

Milli.Az axşam.az-a istinadən yox olma təhlükəsi ilə üz-üzə qalan yerləri təqdim edir:

İsrail və Fələstin sərhəddində yer alan Lut gölü dünyanın ən duzlu və ən dayaz yeridir. Yox olma təhlükəsi ilə üz-üzədir.







Böyük Set Resifi - bir çox balina, balıq və fərqli canlıların yaşadığı yerdir. İcazəsiz balıkçılıq, eləcə də isti hava şəraiti oranın qurumasına səbəb ola bilər.







Amazon - dünyanın ən çox yağış yağan yeri kimi tanınır və 9 ölkə ilə sərhəddir. Bir çox heyvan növləri burada yaşayır. Havaların isti keçməsi buradakı canlıların həyatını təhlükəyə atıb.







Romantik şəhər kimi tanınan Venesiya suyun üzərində qurulub. Yağışların çox olması burada suyun səviyyəsinin normadan çox olmasına gətirib çıxarır. Buna görə də Venesiya sular altında qalma təhlükəsindədir.







Key Uest - Amerikada yerləşən bu yer qitənin gizli cənnətdir. Dalğıcların ən sevimli yeri olan Key Uest sular altında qalma təhlükəsi ilə üz-üzədir.

