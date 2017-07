Dua etdikdə diqqəti toplamaq, yuxu gəlsə də ayıq olmağa çalışmaq lazımdır, çünki Peyğəmbər (Allahın ona və ailəsinə salavatı və salamı olsun) demişdir: "Bilin ki, Allah qafil qəlbdən çıxan duanı qəbul etməz". (ət-Tirmizi, 3707).

Milli.Az zikr.az-a istinadən bildirir ki, dua etdikdə yuxulamağın başqa səbəbi isə vəsvəsə ola bilər. Bu vəsvəsələrə fikir verməyib, Quranın səsli oxunuşuna qulaq asmağa və Allahı çox zikr etməyə çalışın

Milli.Az

