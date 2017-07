Bakıda 22 yaşlı qız həyəcanla polisə zəng etdi: “Evimizə bomba qoyublar”

Bakıda 22 yaşlı qız Daxili İşlər Nazirliyinin 102 – “Qaynar xətt” nömrəsinə zəng edərək yalan məlumat verib. Lent.az xəbər verir ki, Hövsan qəsəbəsi Şabanov küçəsindəki binada yaşayan 1995-ci il təvəllüdlü Şəfiqə Həsənova (ad şərtdir) polisə zəng edərək bildirib ki, kimsə onların yaşadığı evə partlayıcı yerləşdirib. Bundan bir neçə dəqiqə sonra yəni, hüquq-mühafizə orqanları deyilən ünvana hələ gəlib çatmamış qızın anası 102-yə zəng edib. O, qızının ruhi xəstə olduğunu deyib və onun hərəkətinə görə üzrxahlıq edib.

Araşdırma aparılır.

