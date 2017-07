ABŞ-ın Konnektikut ştatında yaşayan 29 yaşlı Loren Ferris hamiləliyin 9-cu ayında ols ada, krossfit məşqləri dayandırmamışdı.

Milli.Az fotoqraf Coenn Marreronun həmin məşqlərdə çəkdiyi fotoları təqdim edir.

Milli.Az

