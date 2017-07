Əfsanəvi futbolçu 9-cu dəfə ata oldu

Braziliya millisinin və "Real"ın keçmiş futbolçusu Roberto Karlos növbəti dəfə ata olub.

Milli.Az apasport.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə "AS" nəşri xəbər yayıb.



Bildirilib ki, bu həftəsonu 44 yaşlı braziliyalının qız övladı dünyaya gəlib. Karlosun 3-cü həyat yoldaşı Mariana Lukondan olan uşağın adını Marina qoyublar.



Bu, Lukon və Robertonun ikinci övladı olsa da, ümumilikdə braziliyalı keçmiş müdafiəşinin 9-cu uşağıdır.



Onun ilk xanımından 3, ikinci xanımından isə 4 övladı daha var.

Milli.Az

