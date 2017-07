Lənkəranda piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

"Report" xəbər verir ki, hadisə Ələt-Astara magistralının 199-cu km-də baş verib.

İlkin məlumata görə, toydan çıxan Digah kənd sakini Həmdəmov Sahil Sərhəng oğlunu "90-EJ-989" dövlət qeydiyyat nişanlı "KİA" markalı maşın vurub. Sürücü özü yaralını xəstəxanaya çatdırıb.

