Kanadalı müğənni Castin Biberin sabiq sevgilisi, avstraliyalı bikini dizayneri Sahara Rey İnstagram-dakı profilində yeni, yarıçılpaq fotolarını paylaşıb.

Milli.Az TMZ-yə istinadən bildirir ki, 24 yaşlı S.Rey fotolarını "Castin, bax gör, nəyi itirdin..." yazıb.

S.Reyin İnstagram profilinin 1,3 milyon daimi təqibçisi var.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.