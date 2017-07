Qabaqcadan şərt ilə nəzir etmək dinimizdə bəyənilmir, amma hətta bu halda da nəzir mütləq yerinə yetirilməlidir.

Milli.Az zikr.az-a istinadən bildirir ki, yerinə yetirə bilməyən isə andı pozmağın kəffarəsi kimi kəffarə verməlidir. Peyğəmbərin (salləllahu aleyhi və səlləm) buyurur: "Nəzirin kəffarəsi andın kəffarəsi kimidir". (Muslim, 1645). Əhdinizə əməl edə bilməməyinizin uşağa hər hansı bir təsiri yoxdur.

