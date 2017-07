Türkiyədə müxalifətin mitinqinə 1,6 milyion insan qatıldı - FOTO

Türkiyə Xalq Cümhuriyyəti Partiyasının (CHP) sədri Kamal Kılıçdaoroğlunun iyunun 15-də Ankaradan İstanbula başlayan yürüşü başa çatıb.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, "Ədalət" şüarı altında keçirilən və 25 gün davam edən yürüş zamanı 450 km yol qət edilib.

Yürüş İstanbulun Maltəpə qəsəbəsində meydanda mitinqlə yekunlaşıb. Mitinqdə çıxış edən K. Kılıçdaoroğlu deyib ki, bu gün - 9 iyul yeni bir tarix, yeni bir başlanğıcdır. CHP lideri dünyada ən sülhsevər yürüşünü həyata keçirdiklərini söyləyib: "Bu ölkəyə mütləq demokratiya gətirəcəyik. Biz olmayan ədalət, həbsdəki millət vəkilləri, jurnalistlər, hərbçilər, qanun hökmündə qərarlarla universitetlərdən xaric edilən professorlar, qanunsuz işdən çıxarılan dövlət məmurları, qazilər arasında ayrı-seçkilik edilməməsi üçün yürüş keçirdik. Biz tək adam rejiminə, Fətullahçı Terror Təşkilatına, İŞİD, "Əl-Nusra" terror təşkilatlarına qarşı olduğumuz, məhkəmə siyasi hakimiyyətin nəzarətinə keçdiyi üçün yürüş keçirdik. Fətullahçı Terror Təşkilatının siyasi qanadının ortaya çıxması, həqiqi dövlət çevrilişinə cəhd edənlərin mühakimə olunması üçün yürüş keçirdik. 9 iyul bir yürüşün sonu deyil, yeni bir başlanğıcdır. Bu ölkəyə ədalətin gəlməsi üçün yürüş keçirdik. Bütün peyğəmbərlər ədalət uğrunda mübarizə aparıb. Ədalətin olmadığı dövlət yaşaya bilməz".

CHP lideri bildirib ki, bir ölkədə parlamentin səlahiyyətləri əlindən alınıbsa, məhkəmələr siyasi hakimiyyətin nəzarətinə keçibsə, ədalət küçədə axtarılacaq: "Biz sona qədər haqq, hüquq, ədalət deyəcəyik. Bizə deyirlər ki, niyə ədaləti küçədə axtarırsınız?! 15 iyulda hərbi çevriliş cəhdinin qarşısını küçələrdə, meydanlarda xalq aldı. Bu xalq da küçələrə, meydanlara axışmaqla bu ölkəyə ədalət gətirəcək. Keçən il 15 iyul hərbi çevriliş cəhdindən istifadə edərək 20 iyulda hakimiyyət mülki çevriliş edərək, parlamentin səlahiyyətlərini mənimsədi. Fövqəladə vəziyyət elan edilərək ölkə parlamentin qəbul etdiyi qanunlarla yox, qanun hökmündə qərarlarla idarə olunmağa başlandı. Biz bu ölkəyə ədaləti gətirəcəyik".

K. Kılıçdaoroğlu qeyd edib ki, 15 iyul hərbi çevriliş cəhdi ilə bağlı araşdırmalardan vicdanlı, ədalətli prokurorlar kənarlaşdırılıb: "Siyasi hakimiyyətdən, prokurorlardan təlimat alanlar prokuror, hakim deyil. Belələri Türkiyə Cümhuriyyətinin təməlinə dinamit qoyurlar. Hakimlər qərar vermişdilər ki, millət vəkilləri mühakimə oluna bilər, ancaq həbs edilə bilməz. Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərini ədalətin tərəfdarı olmağa çağırıram, qorxmayın. Siyasi hakimiyyətdən qorxmayın, sabah övladlarınızın, nəvələrinizin üzünə baxa bilməyəcəksiniz. Deyirdilər ki, mən 450 km piyada gedə bilməyəcəm, 50-60 km gedəndən sonra dayanacam. Mən dayanmadım, 80 milyon üçün bu yürüşü sona çatdırdım. Biz ədalətli Türkiyə quracağımızı bütün dünyaya çatdırdıq. Artıq hər birimiz Türkiyənin gələcəyi üçün ümidliyik. Biz bir tarix, bir dastan yazdıq. Bu tarixi hamınız yazdınız. Hər birinizə, 80 milyona hörmətimi, salamımı göndərirəm. Biz tələb edirik ki, fövqəladə vəziyyət rejimi ləğv edilsin. Məhkəmələr və ordu siyasətə alət edilməsin. Söz azadlığı, jurnalistlərin həbsə atılmamasını istəyirik. Bağlanan yox, hər zaman açıq olan universitetlər tələb edirik. Millətin seçdiyi millət vəkillərinin həbsini yox, parlamentdə fəaliyyət göstərməsini istəyirik. FETÖ ilə formal mübarizə aparılmasını yox, gerçək mübarizə aparılmasını, siyasi qanadının üzə çıxarılmasını istəyirik. Gənclərə hörmətlə yanaşılması vacibdir. Biz yüz minlər, milyonlar hər kəs üçün ədalət istəyirik".

CHP lideri sonda tələblərin yer aldığı bəyannaməni oxuyub.

Milli.Az

