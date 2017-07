Mingəçevirdə ehtiyatsızlıq nəticəsində 1 yaşlı körpə ciddi xəsarət alıb.

"Report" xəbər verir ki, hadisə şəhərin Günəş küçəsi, 52 ünvanında qeydə alınıb.

Həmin ünvanda yaşayan 2016-cı il təvəllüdlü Hüseynli Elvina Tural qızının üstünə qaynar su qabı aşıb. Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılan uşağın sinə və qarın nahiyələrində 1-ci dərəcəli yanıq xəsarətləri aşkar olunub. Körpəyə dərhal tibbi yardım göstərilib. Müalicəsi davam edir.

