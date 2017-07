“VAZ”la “Mercedes” toqquşdu - biri uşaq olmaqla 3 nəfər yaralandı

Göygöldə 3 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib.

APA-nın qərb bürosunun verdiyi məlumata görə, hadisə rayonun Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb.

Şəmkir rayon sakini, 1953-cü il təvəllüdlü Vəliyev Vəkil İbrahim oğlunun idarə etdiyi “Mercedes” ilə Gəncə şəhər sakini, 1972-ci il təvəllüdlü Qasımov Mahir Ənvər oğlunun idarə etdiyi “VAZ 21099” markalı avtomobil toqquşub.

Qəza zamanı “VAZ”da olan 1995-ci il təvəllüdlü Allahverdiyeva Əfsanə, 1984-cü il təvəllüdlü İsmayılova Aynura və onun 6 yaşlı övladı Gülmira müxtəlif bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdiriliblər.

Faktla bağlı Göygöl rayon Polis Şöbəsində araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.