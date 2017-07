Avstraliyanın "Aesop" brendi Kanadanın Uestmaunt şəhərində yeni dükanını açıb.

Milli.Az bildirir ki, dükanın layihəsi "Alain Carle Architecte"ə məxsusdur.

Milli.Az

