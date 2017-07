Astara rayonunda xəsarətlə nəticələlən yol qəzası baş verib.

APA-nın cənub bürosunun verdiyi məlumata görə, insident Nizami küçəsində qeydə alınıb.

İki avtomaşının toqquşması nəticəsində 2 nəfər xəsarət alıb. Yaralılardan biri Astara Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına, digər isə, 1990-cı il təvəllüdlü Sərxan Vuqar oğlu Əsgərov Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib. Onların vəziyyətlərinin orta ağır olduğu bildirilir.

Faktla bağlı hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır.

