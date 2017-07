OPEC ölkələri iyunda neft hasilatını 106 faiz azaldıb

Bakı. 10 iyul. REPORT.AZ/ OPEC ölkələri iyunda hasil edilən həcmin gündə 1,8 milyon barel azaldılması barədə razılaşmaya əsasən, neft hasilatını azaltmağı davam etdirib.

"Report" xəbər verir ki, kartelin baş katibi Məhəmməd Barkindo jurnalistlərə bildirib ki, ay ərzində daha 106% azalma olub.

"May ayına nisbətdə xeyli çoxdur", - deyə Barkindo qeyd edib.

İştirakçı dövlətlər, eləcə də Rusiya, Azərbaycan və kartelə daxil olmayan bir neçə ölkə ötən ilin noyabrında hasilatı azaltmaq barədə razılığa gəliblər. Bu ilin may ayında sazişin müddəti daha iki ay uzadılıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.