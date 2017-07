Premyer Liqanın debütantı “Səbail" yeni legionerlə güclənib. Fanat.Az xəbər verir ki, 19 yaşlı mərkəz müdafiəçisi Maudo Lamine Jarjue 2 illik müqaviləyə qol çəkib.

Qvineya-Bisaulu arxa xətt oyunçusu son mövsümü Portuqaliyanın 1-ci liqa komandası "Gil Visente"də keçirib.

Qeyd edək ki, dünən Bakıya gələrək müqaviləyə qol çəkən əcnəbi Türkiyə toplanışına komanda ilə birlikdə yollanacaq.

Fanat.Az

