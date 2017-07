Londonda məşhur Kamden-market bazarı (Camden Lock market) yanır.

Publika.az "Daily Mail"ə itinadən xəbər verir ki, hadisə yerinə 60 xilasedici gəlib. Yaxın küçələr bağlanıb.

Hadisə gecəyarısı (Bakı vaxtı ilə 03:00) baş verib. Xəsarət alanlar barədə məlumat verilmir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.