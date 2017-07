Bakı. 10 iyul. REPORT.AZ/ Ağ ev yaxınlığında şübhəli əşya aşkar olunub. O, Pensilvaniya-avenyu və 15-ci küçənin kəsişməsində yerləşir.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Məxfi Xidmətin "Twitter" hesabında yazılıb.

Hazırda idarə casusları araşdırma aparırlar. Onlar ərazini çevrəyə alaraq hərəkəti dayandırıblar.

İnsidentin baş verdiyi şərait araşdırılır.



