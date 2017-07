Təkər üzərində ev

Təkər üzərində evlərin tikintisi üzrə ixtisaslaşan Fransanın "Baluchon" şirkətinin son layihələrindən olan "Ostara" evi yaraşıqlı olmaqla, kiçik ölçüləri ilə seçilir.

Milli.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, sözügedən evlər yerli və ekoloji cəhətdən təmiz materiallardan hazırlanıb. Evin istilik izolyasiyasında qoyun dərisi və pambıqdan istifadə olunub.

Mobil evin mərkəzində - qonaq otağında uzunluğu 1,8 metr olan divan qoymaq mümkündür. Bundan başqa, otaqda kiçik kitab rəfi, odun sobası və stol yerləşdirilə bilər.

Layihədə kiçik mətbəx, həmçinin 1 çarpayılıq yataq otağı da nəzərdə tutulub.

