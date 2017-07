Tanınmış bəstəkardan ürəkləri riqqətə gətirən mahnı - "Uşaqlar heç ağlamasın!" - VİDEO

Milli.Az xəbər verir ki, Azərbaycanın tanınmış bəstəkarı Nailə Mirməmmədli uşaqlara yeni mahnı bəstələyib.





"Uşaqlar heç ağlamasın" adlı mahnının sözlərinin müəllifi Sübhanə Nəciqızıdır. Mahnını Kənan Ağa Dada və Fatimə ifa edirlər.



Nailə xanım hələ ki, heç yerdə səslənməyən mahnını eksklüziv olaraq yalnız Milli.Az-a, erməni hərbçilərinin Füzulinin Alıxanlı kəndində balaca Zəhranı qətlə yetirməsindən sonra təqdim edib.

Videonu izləmək üçün şəklə klikləyin:



İlkin İzzət

Milli.Az

