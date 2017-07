Londonun "Camden Market" adlı məşhur bazarı yanır.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, hadisə yerinə 70-dən çox yanğınsöndürən cəlb olunub.

Yanğın nəticəsində xəsarət alanlar barədə məlumat verilmir.

Milli.Az

