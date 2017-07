İyilun 10-da Filippində 5,9 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, yeraltı təkanların episentri ölkənin sayca ikinci ən böyük şəhəri Sebudan 131 km aralıda, ocağı isə 40 km dərinlikdə yerləşib.

Dağıntı və zərərçəkənlər barədə məlumat yoxdur.

