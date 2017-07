Astara şəhərində vətəndaşlara məxsus “Nissan” markalı minik avtomobili ilə"VAZ" markalı minik avtomobilinin toqquşub.

Lent.az-ın FHN-nin saytına istinadən xəbərinə görə, yanğınla nəticələnən yol-qəza hadisəsi nəticəsində hər iki avtomobilin mühərrik hissəsi yanıb. Avtomobillərin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.