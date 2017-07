Kənan M.M Zəhra üçün şeir yazdı

Tanınmış rejissor Kənan M.M bir neçə gün əvvəl ermənilər tərəfindən nənəsi ilə birlikdə vəhşicəsinə qətlə yetirilən 2 yaşlı Quliyeva Zəhra haqda şeir yazıb.

Metbuat.az həmin şeiri təqdim edir:

Zəhra dünyada gülə bilmədi,



Peyğəmbər balası Zəhradan qaldı.

Bu dərdi güllələr silə bilmədi,

Zəhra mələk oldu, dünyada qaldı.

O, indi cənnətdə huri mələkdir,

Cənnətdə peyğəmbər qucağındadır.

Dözməyən bu dərdə qanlı ürəkdir,

Şəhidlər peyğəmbər ocağındadır.

Bütün mələklərin adı Zəhradır,

Mələklər Zəhraya mələk deyirlər.

Zəhrasız bu dünya boş bir səhradır,

Cənnətə Zəhralar gərək deyilər.

Dilarə Zamanova / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.