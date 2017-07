Anar Ələkbərov: "Azərbaycanın əsas vəzifəsi neft resurslarından asılılığı azaltmaqdır"

Bu gün Azərbaycanın əsas vəzifəsi neft resurslarından asılılığı azaltmaqdır.

Bunu Azərbaycanın Birinci vitse-prezidentinin köməkçisi, Heydər Əliyev Mərkəzinin direktoru Anar Ələkbərov Astanada "EXPO-2017" beynəlxalq sərgisi çərçivəsində keçirilən Azərbaycan Milli Günündə Qazaxıstan mətbuatına açıqlamasında deyib.

A.Ələkbərov qeyd edib ki, Azərbaycan neft resursları ilə zəngin ölkədir, lakin hazırda əsas vəzifə neft resurslarından asılılığı azaltmaq və bütün bunları insan kapitalına çevirməkdir:

"Buna görə də bu gün Azərbaycan hökuməti və qeyri-hökumət təşkilatları bu işlə məşğuldurlar. Dövlət alternativ enerjiyə keçəcəyimizi müəyyən edib. Bir çox ekoloji layihələr həyata keçirilir".

Azərbaycan nümayəndə heyətinin digər üzvü Günay Piriyeva isə Azərbaycanda alternativ enerji mənbələrinin istifadəsi təcrübəsindən danışıb.

Qeyd edək ki, Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçirilən “EXPO-2017 - Gələcəyin enerjisi” beynəlxalq sərgisində Azərbaycan pavilyonunda Milli Gün təşkil olunub. Sentyabrın 10-dək davam edəcək sərgidə 115 ölkə və 30 beynəlxalq təşkilat iştirak edir. (trend)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.