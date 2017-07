Avstriya türkiyəli nazirin ölkəyə girişini qadağan etdi

Avstriya hakimiyyəti Türkiyənin iqtisadiyyat naziri Nihat Zeybəkçinin ölkəsinə girişini qadağan edib.

Publika.az “Anadolu” agentliyinə istinadən xəbər verifr ki, türkiyəli nazirin 2016-cı il iyulun 15-də edilən dövlət çevrilişə cəhdin ildönümü ilə bağlı tədbirdə iştirakı planlaşdırılırdı.

“Mən təsdiq edə bilərəm ki, Avstriyanın xarici işlər naziri həqiqətən Türkiyənin iqtisadiyyat nazirinin ölkəyə girişini qadağan edib”, - Avstriya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi bildirib.

Onun sözlərinə görə, türkiyəli nazirin səfəri Avstriyada ictimai asayişin və təhlükəsizlik üçün təhlükə təşkil edir.

Ömər Dağlı

