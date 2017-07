DİQQƏT: Printerləri olanların NƏZƏRİNƏ! - Kartriclərin doldurulması xərçəng yaradır

Siz kartriclərin dolumunun nə qədər ziyanlı olduğunu bilirsinizmi? Elə isə xəbərdar olun. Sağlamlığınızı qoruyun!



Bu gün əksər şirkətlər printerlərdə boya maddəsi bitən zaman, onun dolumunu həyata keçirilər. Buna kartric dolumu deyilir.

Mütəxəsislər qeyd edir ki, Kartric dolumu zamanı aparata toz şəkildə boya maddə yerləşdirilir. Printer işə düşə zaman həmin maddə otağın havasına qarışır. Gözlə görülməyən bu maddə hava ilə təmasa girən insanlarda "Ağciyər və beyin xərçəngi" xəstəliyinin yaranmasına gətirib çıxarır. Bu səbəblə, Türkiyə və başqa ölkələrdə kartriclərin dolumu prosesinə qadağa edilib. Kartric dolumu təkcə insanın sağlamlığına zərər yetirmir, həmçinin bu proses zamanla printerinizi sıradan çıxarır. Eyni zamanda, bu cür printerlərdən çıxan kağızların boyanması da çox keyfiyyətisiz olur.

Kartriclərin dolumu əvəzinə onu yenisi ilə əvəz etsəniz, bu problemi aradan qaldıra bilərsiniz. Yeni kartriclər insanların sağlamlığında heç bir əks təsir göstərmir. Üstəlik, yeni kartriclər dolum edilmiş printerdən 2 dəfə çox kağız çıxarır. Belə ki, kartric dolumu edilmiş printer 1000 kağız çıxarırsa, yeni kartric quraşdırılmış printer 2000 kağız çap edir. 2 dəfə dolum etmək əvəzinə bir dəfə yeni kartric almaq sərfəlidir.

Bu xidmətdən yararlanmaq istəyənlər aşağıdakı nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərlər:

Ruslan Hüseynli - (055) 557-38-17, (070) 342-89-89

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.